Sony поборется за долю на рынке больших 4K-телевизоров

22.08.2023 20:31

Компания Sony вступила в конкурентную борьбу с TCL и Samsung, представив свой первый 98-дюймовый 4K-телевизор X90L. Пока устройство можно купить в Великобритании и США; розничная цена 9000 фунтов стерлингов и 10000 долларов соответственно – дороже, чем модели конкурентов.



Для Sony это не первая модель ТВ с дисплеем такой диагональю: ещё в 2019 году компания выпустила 98-дюймовый телевизор, правда, с разрешением 8K (и по цене 70000 долларов США). Новинка не вызвала значительного интереса у потребителей, но именно из-за разрешения (точнее, нехватки соответствующего контента), а не размера; напротив, генеральный директор TCL недавно заявил, что спрос на более доступные по цене 98-дюймовые 4K-телевизоры постоянно растёт, а в Южной Корее продажи таких устройств за последний год выросли более чем вдвое.



В Sony X90L используется ЖК-панель 100/120 Гц производства TCL CSOT (подразделение TCL; оно же поставляет панели для Samsung и других брендов). Телевизор работает на базе Android TV и оснащается новейшим видеопроцессором Sony Cognitive Processor XR. Благодаря поддержке 4K 120 Гц и режимов ALLM и VRR (HDMI 2.1) новинка будет интересна владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X. Есть четыре входа HDMI с поддержкой eARC, поддержка Apple Airplay и встроенный Chromecast.



