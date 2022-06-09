ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Sony подготовилась к лету


09.06.2022 01:08

 

 

Sony расширила линейку портативных аудиосистем X-Series: в ней появились модели SRS-XG300, SRS-XE300 и SRS-XE200. Целевой потребитель новинок – молодёжь, которая летом проводит много времени на открытом воздухе: гуляет по городу, ездит на пикники и т.п.

 

До недавних пор серия X состояла из трёх устройств; теперь к ним добавились ещё три – меньшего размера и подешевле. Все колонки комплектуются фирменными динамиками X-Balanced и двойным пассивным радиатором. Звучание, говорится в пресс-релизе, «характеризуется более напористым басом и меньшими искажениями». Заряда аккумулятора XG300 хватает на 25 часов работы; в колонках XE300 и XE200 батареи менее ёмкие (24 и 16 часов соответственно). Десятиминутная быстрая подзарядка даёт возможность слушать музыку в течение 70 минут. Функция Battery Care предотвращает избыточную зарядку. Защита от влаги и пыли – IP67.

 

Из технологических новшеств стоит отметить устранение эффекта эхо – когда через динамик транслируется телефонный разговор – и функцию Party Connect, благодаря которой колонку можно по Bluetooth подключить к совместимым громкоговорителям (Sony утверждает, что их количество может достигать 100). Для получения стереоэффекта предусмотрена функция Stereo Pair.

 

У XG300, самой дорогой из трёх новинок (300 Евро) есть подсветка – они синхронизируется с музыкой (или нет, если пользователю так больше нравится; есть несколько режимов). Через мобильное приложение можно активировать функцию Live Sound («живой звук»). В более дешёвых XE300 (200 Евро) и XE200 (150 Евро) используется фирменная технология Line-Shape Diffuser – она обеспечивает более равномерное распространение звука, когда колонка установлена вертикально (положение, рекомендуемое производителем). Колонки выпускаются в двух цветах, светло-сером и чёрном; кроме того, можно приобрести голубую XE300 и оранжевую XE200.

Связанные новости:
 Sony LinkBuds S: технологично и эффективно - 24.05.2022 00:41
 Яхта, парус… и Steinway Lyngdorf - 17.05.2022 12:25
 Sony: самые компактные проекторы Native 4K  - 29.04.2022 10:00
 Хороший вкус с детства - 04.04.2022 14:47
 Все в сад! - 06.07.2021 01:09
 «Настоящий походник» от Bang & Olufsen - 24.05.2021 13:27
 Новые беспроводные колонки Sony Extra Bass - 13.05.2020 14:11
 Телевизор для пикника - 11.04.2018 12:15
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007