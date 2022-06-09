Sony подготовилась к лету

09.06.2022 01:08

Sony расширила линейку портативных аудиосистем X-Series: в ней появились модели SRS-XG300, SRS-XE300 и SRS-XE200. Целевой потребитель новинок – молодёжь, которая летом проводит много времени на открытом воздухе: гуляет по городу, ездит на пикники и т.п.



До недавних пор серия X состояла из трёх устройств; теперь к ним добавились ещё три – меньшего размера и подешевле. Все колонки комплектуются фирменными динамиками X-Balanced и двойным пассивным радиатором. Звучание, говорится в пресс-релизе, «характеризуется более напористым басом и меньшими искажениями». Заряда аккумулятора XG300 хватает на 25 часов работы; в колонках XE300 и XE200 батареи менее ёмкие (24 и 16 часов соответственно). Десятиминутная быстрая подзарядка даёт возможность слушать музыку в течение 70 минут. Функция Battery Care предотвращает избыточную зарядку. Защита от влаги и пыли – IP67.



Из технологических новшеств стоит отметить устранение эффекта эхо – когда через динамик транслируется телефонный разговор – и функцию Party Connect, благодаря которой колонку можно по Bluetooth подключить к совместимым громкоговорителям (Sony утверждает, что их количество может достигать 100). Для получения стереоэффекта предусмотрена функция Stereo Pair.

У XG300, самой дорогой из трёх новинок (300 Евро) есть подсветка – они синхронизируется с музыкой (или нет, если пользователю так больше нравится; есть несколько режимов). Через мобильное приложение можно активировать функцию Live Sound («живой звук»). В более дешёвых XE300 (200 Евро) и XE200 (150 Евро) используется фирменная технология Line-Shape Diffuser – она обеспечивает более равномерное распространение звука, когда колонка установлена вертикально (положение, рекомендуемое производителем). Колонки выпускаются в двух цветах, светло-сером и чёрном; кроме того, можно приобрести голубую XE300 и оранжевую XE200.



