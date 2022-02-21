Sony представила новые наушники LinkBuds

21.02.2022 01:12

Sony LinkBuds – компактные и лёгкие (вес – всего 4 грамма) наушники кольцевого типа, при производстве которых используются переработанные пластиковые автомобильные детали. Защитная поверхность, закрывающая мембрану динамика, у Sony LinkBuds встроена в корпус, что позволило уменьшить размеры наушников.

Форма корпуса LinkBuds идеально соответствует форме человеческого уха и обеспечивает надёжную посадку, поскольку разработана с учётом данных о различных формах человеческих ушей, собираемых с 1982 года. Для дополнительного удобства в комплект поставки входят держатели пяти размеров. Запас автономной работы устройства – 5,5 часов, ещё 12 часов даёт дозарядка в чехле. Когда заряд чехла опускается ниже 30%, пользователь получает уведомление от мобильного приложения Sony Headphones Connect. Использовать наушники можно в любых условиях благодаря водонепроницаемости по стандарту IPX4.

Новый 12-миллиметровый кольцевой динамик с высокоэластичным диффузором воспроизводит насыщенный и хорошо сбалансированный звук. Если исходный музыкальный файл сжат, система цифрового улучшения звука (Digital Sound Enhancement Engine, DSEE) восстановит детали, обеспечивая качество звучания, близкое к исходной записи. Чтобы обеспечить низкую задержку и высокое качество звука, сигнал Bluetooth передается на оба наушника не по очереди, а одновременно. Наушники поддерживают технологию 360 Reality Audio.

Для управления воспроизведением прикасаться к наушникам не нужно – достаточно дважды или трижды коснуться самого уха (функция Wide Area Tap). Предусмотрено голосовое управление с помощью ассистентов Alexa, Google или Siri; два последних позволяют взаимодействовать с электронной почтой в Microsoft Outlook и присоединяться к Microsoft Teams11. Функция адаптивного управления громкостью автоматически оптимизирует уровень звука в зависимости от того, в насколько шумной обстановке находится пользователь, а функция Speak-to-Chat автоматически останавливает музыку, когда владелец наушников начинает говорить (по окончании разговора воспроизведение продолжится). Поддержка технологии Fast Pair от Google позволяет подключить наушники к Android-устройствам по Bluetooth одним нажатием всплывающей подсказки, а при необходимости быстро найти, позвонив на них или проверив последнее известное местоположение на смартфоне. Функция Swift Pair позволяет подключать LinkBuds к ноутбуку, настольному ПК или планшету с Windows 10 или 11.