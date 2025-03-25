Sony реинкарнирует Blu-ray

25.03.2025 15:46

Любители фильмов на Blu-ray дисках могут начинать радоваться: Sony объявила о выпуске нового 4K Blu-ray проигрывателя – первого за последние несколько лет.



Напомним: несколько месяцев назад компания сообщила, что прекращает производство фирменных Blu-ray дисков для однократной записи, выпускавшихся в течение 18 лет. Другие компании – LG, Samsung, Oppo – приняли решение прекратить производство Blu-ray проигрывателей. Популярность формата значительно уменьшилась, даже несмотря на то, что аналитики отмечали рост продаж дисков с новыми релизами



Недавно Sony объявила, что вводит в ассортимент выпускаемой продукции новую модель Blu-ray плеера. Sony UBP-X700/K – обновлённая версия появившегося в 2019 году (и давно снятого с производства) UBP-X700. У «реинкарнации» тот же внешний вид и те же функции: устройство воспроизводит UHD и стандартные Blu-ray диски, а также DVD, поддерживает современные аудио- и видеоформаты и технологии, такие, как DTS:X, Dolby Atmos, HDR10+ и Dolby Vision HDR. От предшественницы новинку отличает отсутствие встроенного модуля Wi-Fi и поддержки музыкальных и видео стриминговых сервисов. Цена неизвестна; ходят слухи, что она составит около 300 долларов США. В продаже новинка появится в апреле или в мае.



