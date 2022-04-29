Sony: самые компактные проекторы Native 4K

29.04.2022 10:00

Компания Sony анонсировала новую линейку лазерных SXRD проекторов для дома с разрешением Native 4K (3840 x 2160). Как утверждает производитель, это самые маленькие из выпускаемых в настоящее время аналогичных устройств.

В серии две модели, VPL-XW7000ES и VPL-XW5000ES. Они оснащены фирменным процессором обработки изображения X1 Ultimate с технологией, которая также используется в телевизорах BRAVIA. Технология была оптимизирована для проекторов и позволила добавить такие функции, как Dynamic HDR Enhancer и Object-Based Super Resolution.

Sony VPL-XW7000ES со световым потоком 3200 люмен обеспечивает яркое изображение и «живую» передачу цветов даже в очень хорошо освещённом помещении. Проекторы этой модели оснащаются линзами с 70-миллиметровыми линзами с технологией Advanced Crisp Focused (ACF), которая существенно улучшает качество проецируемой «картинки». У проекторов VPL-XW5000ES световой поток в 2000 люмен; они потребляют на 30% меньше электроэнергии. Устройства обеих моделей поддерживают фирменную технологию TRILIMINOS PRO с 95% охватом цветовой гаммы; она очень точно передаёт оттенки красного, зелёного и синего, которые признаны самыми сложно воспроизводимыми цветами, а также оттенки цвета кожи.

С появлением VPL-XW7000ES и VPL-XW5000ES Sony выводит из ассортимента все ламповые кинотеатральные проекторы для домашнего использования, а также модель VPL-VW790ES, но продолжит выпускать модели VPL-VE890ES, VPL-VW5000ES и VPL-GTZ380.