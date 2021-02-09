Sony SRS-RA5000: не похожа на другие

09.02.2021 12:46

Беспроводная портативная колонка SRS-RA5000 – одна из самых интересных новинок, представленных компанией Sony на виртуальной выставке CES 2021. В ближайшее время устройство появится в продаже в России.



SRS-RA5000 оснащена семью динамиками общей мощностью 55 Вт. При этом три 46-мм драйвера направлены вверх, три излучают звук в стороны, а низкочастотник встроенного сабвуфера – вниз. Колонка поддерживает технологию 360 Reality Audio, обеспечивая максимальный эффект окружающего звука. Если воспроизводится трек, записанный в другом формате, колонка задействует алгоритмы Immersive Audio Enhancement, создающие схожий эффект.



Управление – через приложение Sony Music Center или голосом, с помощью Google Assistant и Amazon Alexa. Несколько SRS-RA5000 можно объединить в сеть и запустить воспроизведение сразу на всех устройствах или управлять каждым по отдельности. Поддерживается подключение по Bluetooth и Wi-Fi, Spotify Connect и Chromecast. Российские розничные цены – пока секрет. В Европе новинка уже продаётся – за 599 Евро.