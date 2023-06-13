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Sony: ТВ-новинки 2023 года


13.06.2023 09:21

 

 

Sony обнародовала информацию о новой линейке фирменных ТВ 2023. В неё входят OLED, mini-LED и LCD-модели. Новостей ждали с января, потому что на проходившей тогда выставке потребительской электроники CES производитель не стал озвучивать свои ближайшие планы.

 

Модели с поддержкой 8K в заявленном ассортименте отсутствуют. Новый флагман – A95L QD-OLED; продажи начнутся к концу лета. Это первый фирменный телевизор с чипом Mediatek Pentonic 1000. Модель, обещающая стать очень популярной – A80L: OLED-дисплей, 4K, Dolby Vision, Google TV. Предполагается, что она составит конкуренцию доступным по цене устройствам производства LG, Panasonic и Philips. В США новинка появилась в продаже некоторое время назад (размеры 55-, 65- и 77 дюймов; теперь к ним добавились ТВ с 83-дюймовым дисплеем), а теперь этот телевизор можно купить и в Европе.

 

Технология mini-LED представлена моделями X95L и X93L (65”, 75”, 85”). Ещё четыре новинки – это 4K-телевизоры с LCD-экранами: Sony X90L (четыре размера), Sony X85L (три размера), X80L (пять размеров) и Sony X75WL (также пять размеров).

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