Sony возвращается в Европу

28.05.2025 12:41

Компания Sony объявила о том, что после двухмесячного перерыва возобновляет поставки на европейский рынок фирменных видеопроекторов для домашних кинотеатров и для бизнеса.



В числе моделей, которые будут доступны европейским покупателям – Bravia Projector 7, официальная презентация которого состоится летом нынешнего года. Это лазерный проектор с процессором XR, технологиями XR Dynamic Tone Mapping, Deep Black, Triluminos Pro и Clear Image, возможностью 4K-апскейлинга и совместимостью с IMAX Enhanced. Яркость источника света: 2200 лм. Изображение характеризуется высокой контрастностью и насыщенными цветами. Кроме того, в европейских странах будут продаваться и другие последние разработки Sony, например, Bravia Projector 8 и Bravia Projector 9. В других регионах они пользуются большим успехом, и в Sony обещают, что постараются как можно быстрее насытить новинками европейский рынок.



Напомним, что перерыв в поставках был вызван недавними поправками к правилам торговли в Евросоюзе.



