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Sony Walkman на новый лад


24.10.2023 02:06

 

 

Сколько людей до сих пор слушают музыку, записанную на кассетах? Похоже, маркетологи We Are Rewind уверены, что таких не мало – иначе зачем тогда компании выпускать кассетный плеер?

 

Устройство похоже на легендарный кассетник Sony Walkman, появившийся на свет в 1979 году, модель TPS-L2. Но несмотря на ретро-внешность, стилизованную под дизайн более чем 40-летней давности, плеер We Are Rewind – устройство современное, а потому поддерживает подключение по Bluetooth.

Возможности управления – как у обычного кассетного проигрывателя: можно начать воспроизведение, поставить его на паузу, перемотать плёнку до нужной композиции; есть даже функция записи. Вместо традиционных сменных элементов питания – подзаряжаемый аккумулятор, рассчитанный на 12 часов работы. Как было сказано выше, плеер можно по Bluetooth подключить к наушникам или колонкам; есть разъём для наушников и AUX вход для аудиозаписи (оба – 3,5 мм).


Bluetooth-кассетник We Are Rewind уже поступил в продажу: в розничных магазинах США и Великобритании его цена составляет 164 доллара или 133 фунта стерлингов соответственно. Цвета, в которые окрашен металлический корпус устройства: оранжевый, синий и серый. Кассеты продаются отдельно.

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