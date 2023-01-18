Sony Walkman: реинкарнация

18.01.2023 11:13

В 1979 году компания Sony представила свои новые устройства, которые полностью изменили представление людей о том, как можно слушать музыку. Доступный по цене комплект, состоящий из карманного кассетного проигрывателя и наушников произвёл настоящую революцию в мире потребительского звука.



Сейчас цифровой музыкальный плеер Sony Walkman можно купить меньше чем за сто долларов; впрочем, Sony выпускает и устройства премиум-класса серии Signature, которые обойдутся покупателю почти в четыре тысячи долларов. Недавно производитель представил новую линейку A: модель NW-A306 стоит не так дорого, как флагманский проигрыватель, но тоже может «похвастать» некоторыми из его функций. Низкий уровень искажений – заслуга цифрового усилителя S-Master HX. Плеер A306 может обрабатывать звук PCM 24 бит/96 кГц, преобразовывать PCM в DSD 11,2 МГц для «естественного звучания и высокой детализации»; фирменная технология Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) повышает качество звука при потоковой передаче или загрузке по Wi-Fi. Даже беспроводные наушники будут звучать немного лучше, но, если этого недостаточно, можно воспользоваться проводным подключением через 3,5-мм разъём.



Новинка поддерживает иммерсивную технологию 360 Reality Audio, Bluetooth с LDAC, aptX HD и MQA; есть встроенный процессор, который «вернёт вашим цифровым записям теплоту и характер звучания винила». Управление осуществляется с помощью кнопок или 3,6-дюймового сенсорного дисплея, на который можно вывести изображение плёночной кассеты. Объём встроенной памяти совсем не большой – всего 32 ГБ, но его можно увеличить, используя SD-карты, слот для которых предусмотрен конструкцией плеера. Зарядить аккумулятор устройства можно через USB-C разъём; запас автономной работы – до 36 часов при воспроизведении файлов FLAC 44,1 кГц / 32 часа для FLAC 96 кГц / 26 часов в режиме потоковой передачи. Розничная цена плеера Sony Walkman NW-A306 – 350 долларов США.



