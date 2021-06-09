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Sony WF-1000XM4: лучшие TWS-наушники?


09.06.2021 15:35

 

 

Sony выпустила новую модель наушников XF-1000XM4 TWS, которая заменит предыдущую версию, XF-1000XM3 TWS. Полностью беспроводное устройство поддерживает аудиофайлы высокого разрешения и работают в автономном режиме восемь часов. Как заявляет производитель, в том, что касается шумоподавления, новинке нет равных в отрасли.

 

Последнее достигается благодаря новому фирменному процессору V1, который намного эффективнее, чем использовавшийся ранее чип QN1e. Немало способствуют улучшению качества шумоподавления и два высокопроизводительных микрофона с датчиком шума, установленные в каждом из наушников (один с прямой связью, второй – с обратной), а также недавно разработанный инженерами Sony шестимиллиметровый драйвер. Режим Automatic Wind Noise Reduction автоматически подавляет шум ветра. Шумоизолирующие вкладыши из мягкого эластичного пенополиуретана обеспечивают надёжную посадку в слуховом проходе.

 

Улучшено воспроизведение низких частот. Процессор V1 поддерживает кодек LDAC, благодаря которому передаётся примерно в три раза больше данных, чем при обычном Bluetooth-соединении, а собственно качество соединения приближается, как утверждают в Sony, к проводному. Вдобавок WF-1000XM4 могут улучшать звук, качество которого упало при передаче, масштабируя сжатые цифровые музыкальные файлы в реальном времени. А ещё WF-1000XM4 поддерживают 360 Reality Audio: для этого нужен Android-смартфон или iPhone, на которых установлены приложения Amazon Music HD или Deezer.

 

Зарядный чехол WF-1000XM4 обеспечивает дополнительные 16 часов работы; за пять минут наушники можно подзарядить для часового прослушивания музыки. Также доступна беспроводная зарядка по технологии Qi. Поддерживается функция голосового управления (Google Assistant или Alexa). Корпус наушников водонепроницаем (IPX4); цвета – чёрный или серебристый. В комплект поставки входят шумоизолирующие вкладыши трёх размеров и зарядный кабель USB-C.

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