Sony WF-1000XM6: все ждали, и они появились

13.02.2026 17:39

Слухи о скором появлении новых наушников Sony ожидаемо подтвердились. Вчера компания официально заявила о том, что ассортимент выпускаемой продукции пополнился новой флагманской моделью WF-1000XM6.

Что о них известно на сегодня? Заявлены более высокое качество звука, более эффективная (на 25%) система активного шумоподавления и усовершенствованные микрофоны: в каждом «бобе» – или вам больше нравится называть их «фасолинами»? – их по четыре. Беспроводная антенна стала в 1,5 раза больше. Цена тоже немного подросла. Дизайнеры изменили форму наушников на более эргономичную. Улучшена система вентиляции. Обновлённый чип Integrated Processor V2 поддерживает 32-битную обработку звука (в XM5 была 24-битная). Сообщается, что басы стали убедительнее, а звучание в целом – чище и прозрачнее.

Динамические драйверы – диаметром 8,4 мм. Поддерживаются Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme, совместимость с 360 Reality Audio, есть настраиваемый десятиполосный эквалайзер. Из прочих усовершенствований стоит отметить технологию адаптивного управления звучанием Adaptive Sound Control и встроенный звуковой ассистент с поддержкой Gemini Live (функция чат-бота с искусственным интеллектом). Запас автономной работы – до 8 часов, подзарядка в футляре даёт ещё 16 часов. Сам футляр можно заряжать без использования провода.