Sony WH-1000XM4: на пике технологий

10.08.2020 10:36

Беспроводные Bluetooth-наушники с шумоподавлением Sony WH-1000XM4 – новейшая разработка компании с целым рядом интеллектуальных функций. Механизм искусственного интеллекта Edge-AI, разработанный совместно с командой Sony Music Entertainment, повышает разрешение сжатых цифровых аудиофайлов, распознаёт музыкальные инструменты, жанры и элементы композиции, а также восстанавливает в высоком частотном диапазоне детали, утраченные при сжатии.



Функция Speak-to-Chat автоматически приостанавливает воспроизведение музыки, когда пользователь начинает говорить. Это удобно, если снимать наушники не хочется или заняты руки. Пять встроенных в наушники микрофонов и новейшая система обработки звука распознают голос «хозяина»; после того, как он закончит беседу, музыка включится автоматически. Ещё одна возможность мгновенно приглушить музыку и послушать, что происходит вокруг – просто положить ладонь на корпус наушников. Коснувшись наушников дважды, вы сможете ответить на входящий звонок; так же, касаниями, можно переключать треки и регулировать громкость воспроизведения. Функция адаптивного управления звуком определяет, где вы находитесь и чем занимаетесь, после чего корректирует характеристики окружающего звука, обеспечивая идеальное впечатление от прослушивания. Со временем наушники «запоминают» и начинают узнавать места, в которых вы бываете чаще всего (офис, спортзал, любимое кафе) – и звук автоматически адаптируется к конкретной обстановке и ситуации.



Заряда аккумулятора Sony WH-1000XM4 хватает на целый день и даже больше: батарея обеспечивает 30 часов работы в автономном режиме. При необходимости можно воспользоваться адаптером переменного тока (он не входит в комплект поставки), чтобы всего за 10 минут подзарядить наушники и слушать музыку в течение ещё пяти часов. Управлять устройством можно голосом – через виртуальных помощников Google Assistant и Alexa. Если в наушниках нет необходимости, их можно сложить и убрать в компактный прочный чехол (входит в комплект поставки).