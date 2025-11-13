ВХОД НА САЙТ

Сорокалетний Gryphon


13.11.2025 21:59

 

 

Датской компании Gryphon Audio в этом году исполняется 40 лет. По традиции к знаменательной дате была выпущена новинка – и столь же традиционно она будет изготовлена ограниченной партией.

 

Интегральный усилитель Gryphon 40 – детище главного конструктора компании Тома Мюллера (Tom Møller), благодаря которому юбилейный аппарат приобрёл уникальные черты. Конструктивно устройство сродни интегральникам из фирменной линейки Diablo. 

 

Чтобы подчеркнуть эксклюзивность новой модели, для Gryphon 40 разработали особую упаковку. Покупатели получат в подарок руководство пользователя в переплёте из натуральной кожи, адресное письмо-поздравление, а также рабочий набросок с личной подписью основателя компании Флемминга Расмуссена (Flemming E. Rasmussen). Заявки на приобретение интегрального усилителя Gryphon 40 принимаются до 31 декабря.

