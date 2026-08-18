Сотворение (ИИ)мира

18.08.2026 18:57

Если вам надоели все плейлисты и хочется чего-то принципиально нового, есть решение – портативная колонка под названием mur mur. Она не воспроизводит записанные аудиотреки, а создаёт постоянно меняющийся звуковой фон.



Создатели, инженеры компаний OIO и Mattering, называют свой совместный продукт «колонкой, у которой внутри целый мир». Их слова следует воспринимать буквально: глядя через глазок, расположенный в верхней части громкоговорителя, вы увидите на встроенном дисплее сгенерированную «вселенную». На донышке устройства – шуточная надпись: «Не трясите колонку слишком сильно, внутри живые организмы!». Внутри, конечно, только электронная «начинка», а вот придуманных миров – три (точнее, три версии одного и того же продукта): Block (у этой колонки оранжево-белый корпус), Plot (громкоговоритель зелёного цвета) и Pond (синий корпус). Мир Block имитирует городской квартал с типичными для города звуками – сигналами автомобилей, застрявших в пробке, голосами пешеходов, курлыканьем вездесущих голубей, гитарными рифами уличных музыкантов и пр. Мир Plot – участок леса, где поют птицы, скрипят цикады, жужжат пчёлы и шуршат опавшие листья под ногами идущего по тропе путешественника. Мир Pond – водная экосистема, с кряканьем уток, кваканьем лягушек, плеском играющей рыбы и ударами о поверхность воды вёсел плывущей по озеру лодки. С переменой, например, погоды, меняются и звуки искусственных миров.



Самая интересная особенность mur mur – пользователь никогда не знает, что произойдёт во вселенной внутри колонки в тот или иной момент. Вместо того, чтобы ограничить ИИ жёсткими рамками, авторы идеи создали множество цифровых паттернов. Виртуальные обитатели аудиомиров «живут» в своём темпе и по своим правилам и издают множество самых разных звуков, которые, накладываясь один на другой, формируют бесконечное множество звуковых ландшафтов. Владелец колонки не может потребовать у ИИ сгенерировать тот или иной звук; от пользователя здесь вообще ничего не зависит – он может только включить или выключить колонку. И всякий раз, как mur mur включается, она микширует звуки по-новому. Создатели необычной аудиосистемы – пока это только прототип – разработали ещё несколько версий устройства, например, мини-версию, которую можно использовать как брелок для ключей. Теперь они ищут партнёров, которые помогли бы им запустить продукт в массовое производство.