Sound Burger возвращается!

01.11.2022 18:32

Компания Audio-Technica выпустит партию фирменных устройств Sound Burger. Это портативный проигрыватель виниловых дисков, который возвращается в ассортимент выпускаемой Audio-Technica продукции в честь 60-летия компании.



Sound Burger – модель поистине легендарная. Сама идея выпустить нечто подобное заслуживает уважения: эдакий Sony Walkman для винила… очень смело. Устройство появилось в продаже 40 лет назад, приобрело множество поклонников и навсегда осталось в памяти истинных меломанов. Обновлённый Sound Burger, получивший название AT-SB2022, внешне не изменился, но теперь проигрыватель поддерживает подключение по Bluetooth и оснащается портом USB-C для подзарядки. В автономном режиме «вертушка» способна проработать до 12 часов.



У Sound Burger ременной привод; поддерживаемая скорость вращения пластинок – 33,3 и 45 оборотов в минуту. Картридж (его нужно приобретать отдельно) – фирменная модель 3600 с коническим стилусом. Проигрыватель можно подключать к домашней стереосистеме как проводным, так и беспроводным способом. В комплект поставки, помимо USB-кабеля, входят адаптер 45 RPM и аудиокабель 3,5 мм – 2 RCA.