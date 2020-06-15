Sound United покупает компанию B&W

15.06.2020 13:11

Sound United, которой принадлежат торговые марки Denon, Polk Audio, Marantz, Definitive Technology, Classé и Boston Acoustics, объявила о покупке ею Bowers & Wilkins.

Бренд, созданный в Великобритании в 1966 году и известный во всём мире своими акустическими системами, наушниками и инсталляционными продуктами, переходит в собственность Sound United. Сделка ещё не подтверждена окончательно, стороны продолжают обсуждение и ожидают проведения необходимых проверок со стороны регулирующих органов.

Несмотря на утвердительные «интонации» официального сообщения, сделанного руководством Sound United, в Bowers & Wilkins, похоже, не до конца уверены в том, что сделка всё-таки состоится. В пресс-релизе компании говорится, что переговоры, цель которых – объединить премиальные бренды в новую группу, «находятся на ранней стадии». В документе часто встречается слово «если» («если дискуссия будет успешной», «если компании объединятся» и т.п.). B & W также уточняют: если решение о покупке будет подписано и Sound United «получит права на дистрибьюцию и лицензирование по всему миру, это не повлияет ни на одну из линеек или моделей Bowers & Wilkins и текущую деятельность бренда в глобальном масштабе».