Soundcore Life Note 3i: универсальные, недорогие, без проводов

22.08.2022 10:04

Беспроводные наушники Soundcore Life Note 3i производства компании Anker появились в продаже в российских магазинах. Новинка недорогая, но технологичная: есть активное шумоподавление, интеллектуальная обработка голоса для чёткой передачи речи. Запас автономности 36 часов; защита от влаги IPX5.



Anker Soundcore Life Note 3i – классические TWS (полностью беспроводные) наушники-вкладыши, которые можно использовать как в паре, так и по одному. Драйверы – десятимиллиметровые, способные передать и мощь низких частот, и прозрачность высоких. В фирменном мобильном приложении можно настроить звук сообразно своему вкусу или выбрать один из предложенных режимов эквалайзера (всего их 22). Благодаря технологии гибридного активного шумоподавления все посторонние шумы заглушаются, и пользователь слышит только музыку. Если нужен обратный эффект, можно активировать режим пропускания (прозрачности).



Управление наушниками – приём входящих звонков, воспроизведение, регулировка громкости – осуществляется с помощью сенсорных кнопок. При подключении к источнику сигнала (по Bluetooth 5.2) наушники сразу переходят в режим сопряжения; повторное подключение происходит автоматически. В автономном режиме Soundcore Life Note 3i могут работать до девяти часов, с подзарядками в кейсе – до 36 часов. На полную зарядку требуется три часа; для дополнительных двух часов работы достаточно десятиминутной подзарядки.



