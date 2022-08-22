ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Soundcore Life Note 3i: универсальные, недорогие, без проводов


22.08.2022 10:04

 

 

Беспроводные наушники Soundcore Life Note 3i производства компании Anker появились в продаже в российских магазинах. Новинка недорогая, но технологичная: есть активное шумоподавление, интеллектуальная обработка голоса для чёткой передачи речи. Запас автономности 36 часов; защита от влаги IPX5.

 

Anker Soundcore Life Note 3i – классические TWS (полностью беспроводные) наушники-вкладыши, которые можно использовать как в паре, так и по одному. Драйверы – десятимиллиметровые, способные передать и мощь низких частот, и прозрачность высоких. В фирменном мобильном приложении можно настроить звук сообразно своему вкусу или выбрать один из предложенных режимов эквалайзера (всего их 22). Благодаря технологии гибридного активного шумоподавления все посторонние шумы заглушаются, и пользователь слышит только музыку. Если нужен обратный эффект, можно активировать режим пропускания (прозрачности).

 

Управление наушниками – приём входящих звонков, воспроизведение, регулировка громкости – осуществляется с помощью сенсорных кнопок. При подключении к источнику сигнала (по Bluetooth 5.2) наушники сразу переходят в режим сопряжения; повторное подключение происходит автоматически. В автономном режиме Soundcore Life Note 3i могут работать до девяти часов, с подзарядками в кейсе – до 36 часов. На полную зарядку требуется три часа; для дополнительных двух часов работы достаточно десятиминутной подзарядки.

Связанные новости:
 Наушники Anker Soundcore Life Note E  - 27.07.2022 11:19
 TWS-наушники вырываются вперёд - 18.07.2022 15:16
 TWS по-настоящему - 11.05.2022 10:22
 Первые TWS-наушники Astell&Kern  - 29.03.2022 10:10
 Новейшие TWS наушники Creative Outlier Pro - 25.03.2022 10:10
 Наушники Soundcore Liberty 3 Pro  - 08.10.2021 12:12
 TWS-наушники Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro - 01.04.2021 13:22
 TWS-наушники Anker Soundcore Liberty 2 Pro  - 11.12.2019 09:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007