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Soundcore Q20i: эксклюзивно в М.Видео и Эльдорадо


09.04.2024 12:22

 

 

В магазинах розничных торговых сетей М.Видео и Эльдорадо – и только в них – появились в продаже беспроводные полноразмерные наушники Soundcore Q20i. Устройство производит компания Anker Innovations; купить новинку где-то ещё нельзя: М.Видео и Эльдорадо обладают эксклюзивными правами на реализацию этой модели.

 

Soundcore Q20i с фирменной технологией BassUp оснащаются 40-милимметровыми динамическими драйверами; частотный диапазон наушников: от 16 Гц до 40 кГц. Система гибридного шумоподавления распознаёт фоновый шум и эффективно отсекает до 90% посторонних звуков. Режим прозрачности позволяет слышать, что происходит вокруг, даже если вы не снимаете наушники с головы. Поддерживается одновременное подключение к двум устройствам, а при проводном подключении (aux кабель входит в комплект поставки) – воспроизведение аудиофайлов высокого разрешения. Через мобильное приложение Soundcore можно настроить звучание наушников в соответствии со своими слуховыми предпочтениями, в том числе используя эквалайзер или один из 22 «зашитых» в приложение звуковых профилей.

 

У наушников складная конструкция. Заряда аккумулятора хватит на 40 часов воспроизведения с включённым режимом активного шумоподавления (60 часов – с выключенным), а после пятиминутной зарядки музыку можно слушать в течение четырёх часов. Soundcore Q20i стоят 6999 рублей, в продаже имеются наушники чёрного и синего цветов.

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