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SoundPeats Capsule3 Pro+: наушники с микродинамиками xMEMS


26.08.2024 11:42

 

 

Компания SoundPeats выпустила новинку, беспроводные внутриканальные наушники Capsule3 Pro+. Их особенность – микродинамики xMEMS. Также есть адаптивная интеллектуальная система активного шумоподавления и поддержка Bluetooth 5.3.с кодеками LDAC, SBC и AAC.

 

Мощное звучание обеспечивают 12-миллиметровые динамические драйверы, а чистоту и точность – самые маленькие в мире динамики на кремниевой основе xMEMS. Мембрана такого динамика, сделанная из кремния, обладает высокой прочностью и очень быстрым откликом. Адаптивная система активного шумоподавления блокирует нежелательные шумы в режиме реального времени, обеспечивая идеальные условия прослушивания. Благодаря поддержке Bluetooth 5.3 наушники Capsule3 Pro+ могут подключаться одновременно к двум источникам аудиосигнала и дают пользователю возможность переключаться с одного мобильного устройства на другое, чтобы слушать музыку или принимать входящие звонки.

 

На каждом наушнике расположены сенсорные элементы управления. Микрофонов шесть – по три на наушник; два аккумулятора рассчитаны на 6,5 часов прослушивания. С подзарядкой в футляре слушать музыку можно до 43 часов. Время задержки – всего 70 мс; фирменное мобильное приложение позволяет настроить элементы управления, эквалайзер и пр. Технические характеристики SoundPeats Capsule3 Pro+: частотный отклик 20 Гц – 40 кГц, чувствительность 102 дБ, защита от влаги IP6, вес 111 г.

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