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SoundTube XT850-LED: свет и музыка


13.06.2023 09:24

 

 

Светильник-громкоговоритель XT850-LED разработан конструкторами компании SoundTube Entertainment. Это полнодиапазонная всепогодная акустическая система с LED-источником света для освещения придомовой территории, сада и т.п.  

 

Корпус XT850-LED герметичен и устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения, щелочей, появлению царапин и т.п. Защита от пыли и влаги IP55. Пятипозиционный переключатель (25/70,7/100 В) также водонепроницаемый. Светильник оснащён противокражной системой. Производитель обещает оптимальное качество звучания и «впечатляющий басовый отклик».

 

Цветовая температура источника света: 3000K; светильник полностью совместим с диммирующими системами сторонних производителей. Предусмотрена возможность питания от обычного 12-вольтового трансформатора (не входит в комплект поставки), от одного трансформатора в зависимости от его мощности могут работать несколько XT850-LED.

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