Совершенно новый The Cinema Designer

20.03.2023 16:34

The Cinema Designer полностью изменился. Компания-разработчик представила новую версию онлайн-«конструктора» домашних кинозалов.



Обновлённый TCD 2.0 вышел 17 марта. Новую версию ждали давно, около года – с тех пор, как Гай Синглтон (Guy Singleton), разработчик программы, вернул себе право собственности на своё детище (напомним, в течение некоторого времени владельцем The Cinema Designer была американская CEDIA). В ближайшие недели Синглтон проведёт несколько вебинаров для пользователей TCD, в ходе которых подробно расскажет инсталляторам обо всех изменениях в программе и её новых возможностях.



В частности, пользователи, работающие с TCD, могут добавлять в проект устройства, которых нет в базе данных; производители могут добавлять в программу подробную, с расширенными характеристиками, информацию об их продукции; появилась возможность работы с интерактивными макетами и т.д. В апреле будут добавлены новые возможности работы с материалами для акустической обработки помещений, а также ряд новых профессиональных функций, рассчитанных на создателей аудиовидеоконтента, студии звукозаписи и т.п. Кроме того, в базу данных добавлена продукция ряда производителей, в частности, компаний Anthem, Front Row Seating, James Loudspeakers, Martin Logan, NAD, Paradigm, PSB и Sonance.



