ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Совершенно новый The Cinema Designer


20.03.2023 16:34

 

 

The Cinema Designer полностью изменился. Компания-разработчик представила новую версию онлайн-«конструктора» домашних кинозалов.

 

Обновлённый TCD 2.0 вышел 17 марта. Новую версию ждали давно, около года – с тех пор, как Гай Синглтон (Guy Singleton), разработчик программы, вернул себе право собственности на своё детище (напомним, в течение некоторого времени владельцем The Cinema Designer была американская CEDIA). В ближайшие недели Синглтон проведёт несколько вебинаров для пользователей TCD, в ходе которых подробно расскажет инсталляторам обо всех изменениях в программе и её новых возможностях.

 

В частности, пользователи, работающие с TCD, могут добавлять в проект устройства, которых нет в базе данных; производители могут добавлять в программу подробную, с расширенными характеристиками, информацию об их продукции; появилась возможность работы с интерактивными макетами и т.д. В апреле будут добавлены новые возможности работы с материалами для акустической обработки помещений, а также ряд новых профессиональных функций, рассчитанных на создателей аудиовидеоконтента, студии звукозаписи и т.п. Кроме того, в базу данных добавлена продукция ряда производителей, в частности, компаний Anthem, Front Row Seating, James Loudspeakers, Martin Logan, NAD, Paradigm, PSB и Sonance.

Связанные новости:
 The Cinema Designer возвращается. Без CEDIA. - 11.07.2022 10:44
 Новый обучающий сайт CEDIA - 05.06.2020 12:07
 CEDIA выкупила The Cinema Designer - 31.08.2018 09:00
 Новое поколение акустических систем Criterion - 13.07.2018 17:00
 3D модель кинозала – это просто - 05.03.2018 16:24
 The Cinema Designer представляет обновление Trinnov - 10.08.2017 20:00
 The Cinema Designer: новые возможности  - 24.04.2017 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007