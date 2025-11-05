Современный хай-фай: Triangle Capella 2

ВХОД НА САЙТ

05.11.2025 13:20

 

 

Capella 2 – новинка модельного ряда Triangle, беспроводные рупорные акустические системы с поддержкой технологий WiSA (24 бит / 96 кГц) и Bluetooth, а также AirPlay, Google Chromecast и Roon, и широкими возможностями традиционного проводного подключения.

 

Активные колонки нового поколения поставляются в комплекте с устройством, которое производитель называет «центральным стерео хабом». Последний оснащается более мощным и быстродействующим процессором ARM Cortex-A53, а также портом Ethernet, обеспечивающим возможность прямого стриминга и работы в составе мультирумных систем, и отдельным выходом на сабвуфер. Подключение обеих громкоговорителей к хабу – беспроводное. Управление осуществляется через приложение для iOS и Android. Мощность встроенных усилителей: 2х100 Вт; усилители и ЦАП у каждого драйверы свои. Встроенный процессор «отслеживает» работу динамиков в реальном времени, оптимизируя выходную мощность. Через приложение можно вручную менять настройки звучания; технология автоматической калибровки позволяет учесть особенности помещения, в котором установлены колонки. 

 

Драйверы – фирменные 25-миллиметровые рупорные твитеры TZ2530MG и мид-басовики (165 мм) с диафрагмой из целлюлозы, вентилируемым алюминиевым шасси и гибридным подвесом из вспененной резины. Как и в оригинальной модели, в Capella 2 используется фирменная система подавления вибрации динамиков DVAS (Driver Vibration Absorption System): перфорированные распорки высокой плотности с демпфирующим слоем помогают уменьшить вибрацию, возникающую при движении мембраны, обеспечивая тем самым более чистое звучание. На нижней панели корпуса колонки расположен порт фазоинвертора; воздушному потоку ничего не препятствует благодаря тому, что корпус опирается на алюминиевую рамку-подставку. Комплект проводных интерфейсов включает HDMI ARC, оптику, USB, RCA и аналоговый стереоразъём 3,5 мм. Варианты отделки: чёрный Space Black, белый Space White, дуб Oak, зелёный English Green и синий Astral Blue. В продаже новинка появится ориентировочно в начале 2026 года.

