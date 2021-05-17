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Создатель B&W Nautilus переквалифицировался…


17.05.2021 12:47

 

 

…в дизайнеры световых приборов и разработал потолочный светильник, комбинированный с двухполосным ультракомпактным громкоговорителем.

 

Своё детище Лоренс Дики (Laurence Dickie), бывший инженер компании B&W, назвал Lumisonic: необычный прибор является первым продуктом британского старт-апа Zuma. В пресс-релизе разработка описывается как «первое в мире высокопроизводительное устройство, выполняющее функции громкоговорителя и светильника с целью создать невероятный иммерсивный эффект». Под этой довольно расплывчатой формулировкой подразумевается, что потребитель получает «в одном флаконе» светодиодный потолочный светильник с низким энергопотреблением и беспроводный 75-ваттный коаксиальный источник звука, который заподлицо встраивается в потолок и благодаря своим размерам незаметен в интерьере.

 

На его создание ушло три года. Конструкторскую команду возглавил промышленный дизайнер Мортен Уоррен (Morten Warren), основатель и генеральный директор Zuma, а одним из главных разработчиков стал звукоинженер Лоренс Дики, сейчас работающий в компании Vivid Audio. Lumisonic поддерживает WAV, ALAC и FLAC файлы до 24 бит / 192 кГц, Bluetooth (4.2), AirPlay 2 и Spotify Connect. Предусмотрено голосовое управление. Разработчики обещают, что до конца года добавят возможность подключения к Lumisonic датчиков движения и задымления и систем безопасности. Компания планирует выпускать и обычные потолочные светильники под названием Luminare, внешне неотличимые от аудио-версии.

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