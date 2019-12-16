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Спасти ADA


16.12.2019 13:25

 

 

Специализированный интернет-портал CE Pro призвал всех неравнодушных помочь компании Audio Design Associates и её владельцу Ричарду Сторгеру (Richard Stoerger) спасти бренд ADA.

 

Компания переживает плохие времена и находится под угрозой закрытия. Сторгер выступил с заявлением, в котором обратился к коллегам по отрасли; по его словам, если не принять незамедлительные меры, высока вероятность того, что в самое ближайшее время бренд перестанет существовать. Компанию давно преследует череда неудач, есть большие проблемы с финансированием, провалились переговоры с владельцем земли, на которой расположены производственные помещения, и т.д.

 

Сторгер купил ADA в 2016 году, и первое время дела шли очень хорошо. Однако вскоре бизнес перестал расти; в этом Сторгер «обвиняет» новых конкурентов (в первую очередь компанию Sonos), которые изменили отношение потребителей к качественному звуку. Впрочем, собственные ошибки нового собственника ADA тоже очевидны – это, в первую очередь, неспособность использовать новые методы продвижения, которые были ему незнакомы или оказались слишком затратными и требующими немедленного внедрения.

 

Так, в своём заявлении Сторгер пожаловался на то, что старые приёмы продвижения и продаж потеряли свою эффективность: «трогательные рассказы о безупречном имидже, мастерстве и амбициозных планах уже не работают». «Нам не хватило времени и средств, которые требуются сегодня для развития бизнеса», – сказал Сторгер, и призвал тех, кто обладает средствами и/или связями, чтобы помочь ADA, сделать это незамедлительно.

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