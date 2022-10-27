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Спасти планету


27.10.2022 09:50

 

 

Sony подалась в «зелёные», выпустив новую – голубую – версию наушников-вкладышей LinkBuds S. И сами «затычки», и зарядный футляр – голубого цвета, с разводами под мрамор; сделаны они из переработанных бутылей для офисных кулеров. Новинка получила название LinkBuds S Earth Blue и стала первым шагом Sony по «Дороге к нулю» (Road to Zero); так называется план развития компании, цель которого – борьба с загрязнением планеты пластиковыми отходами и достижение «нулевого воздействия на окружающую среду» к 2050 году.

 

Розничная цена Sony LinkBuds S Earth Blue составит 199,99 долларов США; в продаже они появятся в ближайшее время. Если вы по каким-то причинам не любите голубой цвет, но всецело поддерживаете инициативу Sony, можно купить фирменные LinkBuds S в отделке «ваниль»: они тоже изготовлены из переработанного вторсырья, только вместо пластиковых бутылок используются отходы автомобилестроения.

 

Ещё одна новость: для большинства фирменных моделей серии LinkBuds, а также наушников WF-1000XM4, будет выпущено программное обновление, благодаря которому пользователи смогут подключать наушники к двум мобильным устройствам одновременно.

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