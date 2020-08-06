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Специальная версия Pro-Ject 2Xperience SB


06.08.2020 11:54

 

 

У российских меломанов появилась возможность купить проигрыватель виниловых дисков Pro-Ject 2Xperience SB S-Shape. Это устройство представляет собой специальную версию модели Pro-Ject 2Xperience SB, оснащённую S-образным тонармом и выпущенную ограниченным тиражом.

 

Девятидюймовый алюминиевый тонарм S-Shape, обусловивший появление специальной версии проигрывателя, обеспечивает совместимость «вертушки» с картриджами серии SPU. Свободное от резонансов шасси 2Xperience SB сделано из MDF. Проигрыватель отделан натуральным деревом ценных пород. Массивный опорный диск имеет многослойную конструкцию. Виниловое покрытие гасит вибрации.

 

Pro-Ject 2Xperience SB S-Shape оснащён электронным переключателем скорости вращения пластинки и комплектуется пылезащитной крышкой и фирменным Phono-кабелем. Также в комплекте с проигрывателем поставляется высококлассный MC-картридж Ortofon SPU 1# E.

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