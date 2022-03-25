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Специальный выпуск Академии Винила


25.03.2022 08:34

 

 

9 апреля 2022 года в Москве состоится очередная сессия Академии Винила, российского образовательного проекта, родившегося в 2015 году и не имеющего, по утверждению его организаторов, аналогов в мире. Особенность грядущего мероприятия – в его формате: это будет прямой эфир; трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени.

 

Вопрос, который сегодня волнует многих: как музыка спасает и объединяет? Также в перечне «горячих» тем санкции и цены. Какие новинки аппаратуры уже смогли поступить в продажу на отечественном рынке? Что с ценами и могут ли они напугать российского слушателя? Почему уход крупных лейблов не повлиял на поставки новых пластинок? Спикеры Академии ответят на самые актуальные вопросы российских виниломанов и дадут рекомендации, как продлить срок службы виниловой системы и каков минимальный комплект аксессуаров, необходимый для того, чтобы сберечь коллекцию пластинок.

 

В прямом эфире выступят Hi-Fi блогер Михаил Борзенков, «виниловый» эксперт Валерий Быковщенко, основатель компании Analog Renaissance Вадим Миронов, со-основатель Академии Винила и блога «Виниловый Бум» Михаил Новиков и другие. Для доступа на онлайн-мероприятие необходима регистрация. Она бесплатная и даст возможность пообщаться с экспертами в чате, пересмотреть запись эфира (в течение трёх дней), а также получить специальное антикризисное предложение на покупку аудиотехники и пластинок (о нём будет объявлено в прямом эфире).

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