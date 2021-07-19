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Specifi: в помощь интегратору


19.07.2021 12:14

 

 

Specifi – новая платформа для управления AV-проектами. Созданная для одного из британских дистрибьюторов как рабочий инструмент для работы с заказчиками, Specifi со временем превратилась в эффективное решение, позволяющее инсталлятору оптимизировать все процессы, связанные с подготовкой проекта.

 

Одна из особенностей Specifi – ориентированность на конечного заказчика. Платформа обеспечивает ему максимальный объём полезной информации (изображения, спецификации, цены, руководства пользователя), даёт возможность принимать активное участие в правках по проекту и видеть все вносимые изменения. Инсталляторам Specifi обеспечивает удобную работу с полностью настраиваемыми коммерческими предложениями – с автоматическим расчётом объёмов и времени работ, сравнением закупочных и розничных цен, возможностью добавления контрактов на техническое обслуживание и пр. Доступ к загружаемым планам, схемам и прочим файлам появляется у всех пользователей, работающих с тем или иным проектом, при этом руководитель проекта может оперативно отслеживать ход работ, ставить задачи собственными работникам и персоналу партнёров и контролировать их исполнение. Информация о выбранных AV-компонентах автоматически подгружается в планы, котировки и пр. рабочую документацию. Пользуясь Speciffi, интегратор, по сути, создаёт CRM/SRM- систему – индивидуально настроенную, с исчерпывающими данными по всем поставщикам, с которыми он сотрудничает, с удобными в использовании каталогами брендов, заказчиков, партнёров и с возможностью быстро создавать гибко настраиваемую техническую и клиентскую документацию.

 

Производители аудио-видео устройств принимают участие в Specifi бесплатно: разработчики платформы считают, что только таким способом можно обеспечить наибольшую эффективность системы для интеграторов. Самим инсталляторам Specifi предлагает два варианта использования: индивидуальный и многопользовательский; и в том, и в другом случае количество проектов, создаваемых в системе подписчиком, не ограничено. Заинтересовавшиеся могут в течение месяца бесплатно пользоваться ПО с целью изучить его возможности и принять решение о подписке. На сегодня в базе данных Specifi содержится информация о продукции компаний Procella Audio, Yamaha, Sonos, Amina, Gallo Acoustics, Bluesound, Elan, Focal, Klipsch, Sunfire и пр.


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