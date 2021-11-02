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Speechmatics распознает любые акценты и диалекты


02.11.2021 08:00

 

 

Компания из Великобритании Speechmatics представила свою новую разработку – ПО Autonomous Speech Recognition (ASR), позволяющее автоматически распознавать голоса с высокой точностью. Сообщается, что ASR намного эффективнее технологий, используемых Amazon, Apple, Google и Microsoft.

 

Так, например, число ошибок, часто возникающих при распознавании афро-американских голосов, ниже в среднем на 45%. Для Google и Amazon точность составляет 68,6%; в Speechmatics утверждают, что их программа безошибочна на 82,8%. Сложности также возникают при распознавании голосов детей; здесь ASR также лидирует (91,8% против 83,4% Google и 82,3% Deepgram). Принципиальное отличие новой разработки – в использовании для машинного обучения данных прямо из Интернета, например, контента социальных сетей и подкастов. Это обеспечивает более полное представление всех голосов и значительно снижает предвзятость искусственного интеллекта и количество ошибок.

 

Speechmatics предлагает бесплатные пробные версии своего программного обеспечения и готова поддержать компании и разработчиков, заинтересованных в её исследованиях.

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