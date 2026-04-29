Спикеры Hi-Fi & High End Show Урал 2026

Организаторы Hi-Fi & High End Show Урал 2026 (напомним: мероприятие будет проходить 16 и 17 мая в Екатеринбурге, в гостинице «Московская горка») опубликовали на сайте выставки информацию о деловой программе и спикерах, уже подтвердивших своё участие.



Аналитик в области аудио и технический эксперт Павел Савосин выступит с лекцией «Hi-Fi с чистого листа: строим систему, которая подойдёт лично вам». Послушать его будет интересно всем, кто хочет эффективно потратить имеющиеся средства и «заставить каждый вложенный рубль звучать на десять», а также узнать, на чём можно сэкономить, а где лучше не идти на компромисс.



Создатель видеоканала Valeron's Vinyl Channel и коллекционер виниловых пластинок Валерий Быковщенко расскажет о состоянии рынка винила в 2026 году, о производстве проигрывателей и пластинок, об импортозамещении, китайской технике и качестве современных виниловых дисков.



Выступление признанного знатока High End’а Михаила Кучеренко, автора программы «СтереоПравда с Мишей Кучеренко», будет посвящено понятию музыкальности, неуловимой и – несмотря на все «объективные измерения» и «экспертные оценки» – неизмеряемой. Или её всё-таки можно измерить? Узнаем на выставке...



По традиции, посетители выставки смогут задать самые острые вопросы журналисту, блогеру, музыканту и обладателю титула «Золотое Ухо России» Михаилу Борзенкову. Чем каверзнее вопрос, тем лучше – авторы трёх «самых-самых» получат в подарок фирменный мерч выставки и памятную фотографию с Михаилом. Вопросы следует присылать на электронную почту zolotoe_yho_vopros@mail.ru.



Вход на выставку и все мероприятия деловой программы бесплатный, по предварительной регистрации, которая уже идёт.