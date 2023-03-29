Spin-Clean обучит молодых виниломанов

29.03.2023 10:27

Похоже, винил действительно вернулся и уходить больше не собирается: производители всё активнее работают с новой аудиторией, воспитывая будущих лояльных потребителей товаров данной категории. Одна из таких компаний – Spin-Clean International, начавшая довольно нетипичную кампанию по продвижению своей продукции.

Spin-Clean, недавно представившая новую версию фирменного устройства для мойки виниловых пластинок под названием Spin-Clean Record Washer, разработала специальную образовательную программу. Она рассчитана в первую очередь на молодых энтузиастов винила, которые в восторге от формата, но пока не имеют достаточно опыта, чтобы поддерживать коллекцию в надлежащем состоянии. Уверенность производителя в том, что он обращается к своей целевой аудитории, подкрепляют результаты проведённого в США исследования. В опубликованном отчёте говорится: за 2021 год виниловые диски приобрели 18 миллионов покупателей (рост продаж составил 27%), и почти 46% (!) покупок сделаны американцами, возраст которых составляет от 18 до 34 лет; это самая быстрорастущая возрастная категория покупателей виниловых дисков.

Ещё один интересный факт: более 43% опрошенных на вопрос, почему они пластинки покупают, но не слушают, ответили, что хотят сохранить диски для коллекции в идеальном состоянии. Именно эта информация подтолкнула Spin-Clean к идее создать специальную образовательную программу, участвуя в которой, молодые виниломаны учились бы правильному обращению с дисками, повышали свою «виниловую» грамотность и вырастали в более активных, уверенных и знающих потребителей. Программа будет запущена весной и продлится до конца этого года. Она предусматривает активное взаимодействие с участниками специализированных групп в популярных соцсетях и на форумах, рекламную кампанию в печатных и онлайн-СМИ, помощь дилерам в работе с новой для них категорией потребителей, и многое другое. Официальная презентация состоится на выставке AXPONA (Audio Expo North America), которая пройдёт в Шомбурге (Иллинойс) 14-16 апреля. А уже сейчас можно скачать брошюру, в которой подробно объясняется, зачем и как нужно чистить виниловые пластинки, какие методы чистки существуют, как работает Spin-Clean Record Washer, и т.д.



