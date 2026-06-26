SpinetiX iBX440 – для мультимедийных инсталляций с высоким разрешением

26.06.2026 13:04

SpinetiX iBX440 – новинка российского рынка, плеер для видеостен, позволяющий без проблем и потери времени создавать впечатляющие видеостены 8K HDR при частоте 60 кадров в секунду.

SpinetiX iBX440, работающий на базе ОС SpinetiX DSOS, оснащён четырьмя синхронизированными выходами HDMI и способен чётко синхронизировать несколько LED и LCD-экранов менее чем за миллисекунду, заменяя несколько плееров iQnetiX EMP-III в проектах, где используются светодиодные экраны. iBX440 легко интегрируется в уже существующие инсталляции и стабильно работает даже в очень интенсивном режиме эксплуатации благодаря системе внешнего охлаждения и высокой защищённости корпуса от пыли.

Там, где требуются компактность, надёжность и простота масштабирования, производитель рекомендует выбирать плееры EMP-III; для тех случаев, где ключевые требования – высокое разрешение (8K) и безупречная синхронизация, разработан iBX-440. Это, например, иммерсивные мультимедийные инсталляции в музеях, выставочных центрах и учебных аудиториях; информационные табло и динамические экраны в аэропортах, на вокзалах и станциях метро, светодиодные экраны диспетчерских и ситуационных центров, видеостены в витринах, торговых и выставочных центрах или во входных зонах офисов крупных компаний.