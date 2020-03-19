Спокойствие, только спокойствие!

19.03.2020 13:03

Сложно представить, какому информационному прессингу подвергался человек чуть больше 100 лет назад, когда в мире свирепствовала «испанка». Очевидно одно: в наши дни он несравнимо выше; порой кажется, что даже чтение новостной ленты в соцсети способно довести до горячки вполне здорового человека… что уж говорить о новостных интернет-ресурсах, телевидении и радио…

Паника, вызванная непрекращающимися сводками «с поля боя» с вирусом, вынудила многих не дожидаться дальнейшего развития событий и принять решение пересидеть сложные времена в собственных домах и квартирах. Некоторым это пришлось сделать не по собственной инициативе… но факт остаётся фактом – множество людей во всём мире вынужденно оказались в изоляции, и далеко не все из них способны провести две-три недели в новом для них ритме и без привычных занятий.

Cохранить спокойствие, расслабиться и не срываться на своих близких по каждому пустяку поможет подборка приложений Soothing Sounds to Relax To, опубликованная в App Store. В этих приложениях – успокаивающие аудио композиции, звуки природы для концентрации и медитации и пр. Некоторые из приложений позволяют создавать собственные миксы, настраивать звучание в зависимости от настроения или повода, и т.д.