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Spotify Connect: поддержка аудиопотоков высокого качества


26.02.2021 14:04

 

 

Спустя четыре года после того, как Spotify объявил о том, что обеспечит своим пользователям возможность слушать аудио в CD-качестве, функция наконец-то реализована. Официальное заявление было сделано на онлайн-презентации Stream On.

 

Spotify станет ещё одним потоковым сервисом, наряду с Tidal, Qobuz, Deezer и Amazon, предлагающим передачу аудио файлов без потерь в качестве. Правда, когда это произойдёт, пока не ясно; по словам представителей компании, «чуть позже в этом году». В ближайшее время должна появиться более подробная информация о ценах, совместимости устройств, территории, на которых сервис будет доступен, и датах запуска.

 

Подписчики Spotify HiFi смогут скачивать высококачественное аудио и воспроизводить его, используя свои смартфоны и, возможно, компьютеры (через установленное приложение или веб-плеер), а также акустические системы и прочие устройства с поддержкой Spotify Connect.

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