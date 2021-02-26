Spotify Connect: поддержка аудиопотоков высокого качества

26.02.2021 14:04

Спустя четыре года после того, как Spotify объявил о том, что обеспечит своим пользователям возможность слушать аудио в CD-качестве, функция наконец-то реализована. Официальное заявление было сделано на онлайн-презентации Stream On.



Spotify станет ещё одним потоковым сервисом, наряду с Tidal, Qobuz, Deezer и Amazon, предлагающим передачу аудио файлов без потерь в качестве. Правда, когда это произойдёт, пока не ясно; по словам представителей компании, «чуть позже в этом году». В ближайшее время должна появиться более подробная информация о ценах, совместимости устройств, территории, на которых сервис будет доступен, и датах запуска.



Подписчики Spotify HiFi смогут скачивать высококачественное аудио и воспроизводить его, используя свои смартфоны и, возможно, компьютеры (через установленное приложение или веб-плеер), а также акустические системы и прочие устройства с поддержкой Spotify Connect.