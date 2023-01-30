Spotify «режет косты»

30.01.2023 12:16

В Spotify – глобальная реструктуризация. В условиях экономической нестабильности компания сократит количество рабочих мест более чем на 6%. Кроме того, изменится и руководящий состав: директор по контенту и рекламе Дон Острофф (Dawn Ostroff) покидает компанию, а два старших топ-менеджера, Густав Сёдерстрём (Gustav Söderström), директор по продукту, и Алекс Норстрём (Alex Norström), руководитель отдела условно-бесплатных продуктов, разделят президентскую должность.



Новое назначение Сёдерстрёма и Норстрёма позволит генеральному директору компании Даниэлю Эку (Daniel Ek) сосредоточиться на том, «что ему удаётся лучше всего – развивать бизнес», а вместо Острофф, проработавшей в Spotify около 4,5 лет, осуществлять надзор за контентом, рекламой и лицензированием будет Норстрём.

По состоянию на 30 сентября 2022 года, в Spotify работали 9800 человек, в связи с реструктуризацией 600 сотрудников будут уволены. На выходные пособия компания потратит ориентировочно 35 млн.-45 млн. евро. Даниэль Ик (Daniel Ek) уверен, что «благодаря этим трудным решениям» компания «будет лучше подготовлена к будущим вызовам». С такими словами он обратился к своим работникам в служебной записке, разосланной неделю назад. «У нас амбициозные цели, и наше стремление к их достижению неизменно».



