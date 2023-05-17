Спрос растёт, телевизоры умнеют

17.05.2023 11:13

Очередной отчёт аналитиков группы М.Видео-Эльдорадо говорит о росте в России спроса на телевизоры – он увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом. При этом доля «умных» устройств достигла 85%.



За первый квартал 2023 года продано около 2 млн. телевизоров. Аналитики отмечают два ярко выраженных тренда: а). растёт интерес потребителей к базовым моделям с диагональю от 32 до 45 дюймов – на них пришлось около 60% продаж в количественном выражении; б). на фоне появления новых брендов и моделей, более привлекательных по цене, увеличивается популярность ТВ с диагональю 45-60 дюймов (примерно треть от объёма продаж в штуках). Кроме того, выросли продажи QLED-устройств – в этом сегменте особенно заметно, что корейские бренды замещаются конкурентоспособными китайскими. По итогам января-марта в группу лидеров в целом по России вышли китайские Haier и Hisense.



Расширение выбора в начальном и среднем ценовом диапазоне, доступность технологий, разнообразие видеоконтента и развитие контентных платформ, в том числе российских, привело к росту продаж моделей с функцией Smart TV. В первом квартале 2023 года доля продаж «умных» телевизоров составила чуть менее 85% (в М.Видео и Эльдорадо она превышает 90%). Активный рост в этой категории демонстрируют телевизоры с российскими ОС (Яндекс и Sber). В числе наиболее популярных брендов, представленных в магазинах группы М.Видео-Эльдорадо – вышеупомянутые Hisense и Haier, а также Toshiba (лидирующие позиции Hisense – не только локальный или российский, но и общемировой тренд). В топ-5 продаж торговой сети входят телевизоры собственной торговой марки Hi, а также продукция Grundig, Artel, Яндекс и «Витязь». Остаются востребованными и сохраняются в ассортименте телевизоры брендов, ограничивших своё присутствие в России, в том числе Samsung и LG.



