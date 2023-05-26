США: интерес к персональным кинозалам угасает

26.05.2023 10:37

Похоже, вызванный пандемией резкий рост интереса потребителей к персональным кинозалам остановился. По крайней мере, инсталляторы говорят об этом в один голос. Если в 2022 году они оценивали темпы роста в 7,25%, то сейчас большинство из них склоняется к 0,8%; на деле, возможно, всё будет ещё хуже, потому что обычно американские интеграторы весьма оптимистичны в своих оценках.



Впрочем, хотя интерес к специализированным кинотеатральным системам (в последнем случае подразумевается пространство в доме или квартире, специально выделенное под домашние развлечения, в котором установлены дисплей с диагональю от 42 дюймов и аудио система окружающего звучания) и снижается, спрос на высокотехнологичные решения для домашнего кинотеатра, который можно установить в многофункциональном жилом помещении (например, в гостиной), пока ещё остаётся довольно высоким. Это свидетельствует о возрождении тенденции, которая появилась задолго до того, как человечество столкнулось с COVID-19 и было вынуждено искать новые формы развлечений (домашних) и новые способы потратить свободные средства (не потраченные на путешествия, рестораны и пр.). Категория в целом всё ещё на подъёме: многие коммерческие кинотеатры США по-прежнему закрыты, и для потребителей по-прежнему важно иметь место в доме, где можно было бы с комфортом смотреть фильмы и ТВ-программы или играть в видеоигры. Вот лишь несколько цифр: средняя цена специализированного домашнего кинотеатра в США в 2023 году упала на 13%, до 43750 долларов, зато средняя цена многоцелевого домашнего кинотеатра выросла на 14%, до 31250 долларов.



Данные получены в ходе исследования Home Entertainment Deep Dive Study 2023, которое провели эксперты издания CE Pro. Отмечается также, что в 2023 году интеграторы перестали испытывать сложности с поставками необходимого оборудования; для сравнения, год назад, принимая участие в аналогичном опросе, инсталляторы говорили о том, что могли бы реализовать больше проектов (в среднем четыре), если бы не проблемы с нехваткой нужных аудиовидеоустройств. Исследование выявило несколько интересных трендов. Так, всё больше интеграторов готовы «строить» персональные кинозалы на базе microLED-панелей вместо традиционных проекторов и экранов, даже несмотря на то, что в этом случае могут возникать сложности с установкой акустических систем. Что касается размера домашних кинотеатров, здесь всё без изменений: среднее количество зрительских мест равно пяти, среднее количество каналов (включая саундбар и сабвуферы, если они используются) – семь.



