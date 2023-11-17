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«Станция Миди»: средняя по цене, первая по эффективности


17.11.2023 14:26

 

 

Колонка «Станция Миди» появилась в ассортименте «Яндекса». Потребителям предлагаются «новые возможности Алисы в компактном корпусе».

 

Мощность устройства – 24 Вт. Внутри корпуса – два высокочастотных динамика и один басовик, а также два пассивных излучателя. Сообщается, что звучание стало более объёмным и чистым, а басы более выраженными. Диапазон частот: 70 Гц –20 кГц. Четыре микрофона улавливают голоса, даже если слова произносятся очень тихо, и точно воспринимают произносимые команды даже в большом и шумном помещении. Благодаря технологии акустической коррекции колонка автоматически адаптирует звучание в соответствии с конфигурацией комнаты и её площадью. Нейронный процессор «Станции Миди» быстрее обрабатывает запросы, а встроенный голосовой ассистент Алиса лучше откликается на команды и точнее распознаёт голоса пользователей, подстраиваясь под музыкальные вкусы каждого.

 

К колонке можно подключить устройства «умного дома». В громкоговоритель встроен управляющий хаб Zigbee, поэтому другие Zigbee-девайсы «общаются» с колонкой напрямую. Важно, что даже при отключении интернета можно по-прежнему использовать голосовое управление – «Станция Миди» будет откликаться и управлять другими устройствами. У других колонок «Яндекса» таких способностей нет, по крайней мере, пока. Если пропал Wi-Fi, пользователь всё равно может управлять цветом и яркостью «умных» лампочек, включать и выключать другие девайсы, запускать различные сценарии, если в них задействованы Zigbee-устройства. А вот использовать быстрые команды или узнать показания датчиков без интернета не получится… У колонки «Станция Миди» есть монохромный LED-дисплей и круговая LED-подсветка с 16 млн. цветов. Панель управления – сенсорная. Размеры устройства: 96 × 96 × 110 мм.

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