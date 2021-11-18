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Станут ли 8K OLED ТВ мейнстримом?


18.11.2021 11:03

 

 

Высока вероятность, что ответ на этот вопрос – «да», принимая во внимание информацию, которую раскрыла компания TCL. Китайский производитель представил 8K OLED-телевизор с диагональю 65 дюймов, созданный с использованием процесса струйной печати, и намекнул, что массовое производство таких устройств может начаться уже в будущем году.

 

Новая фабрика TCL – специализированное производство, полностью отведённое под струйную OLED-печать. Ещё в 2019 году аналитики заговорили о том, использование этого метода может привести к снижению затрат на 15-25% и падению стартовых цен на готовые изделия, что создаст конкуренцию нынешнему лидеру рынка производства OLED-телевизоров, компании LG Display. Кроме того, это означает, что к 2024 году цены на OLED-экраны с разрешением 8K могут выражаться уже не пяти-, а четырёхзначными суммами. Это, конечно, тоже много, но и разница весьма существенная.

 

Выход TCL на рынок OLED может вызвать эффект домино: LG придётся снижать цены на свои OLED-телевизоры, чтобы остаться в рынке. Эксперты предполагают, что к 2030 году технология 8K OLED может занять то место, которое сейчас занимает 4K OLED.

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