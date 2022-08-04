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Стареющие потребители – новая тенденция в CI


04.08.2022 10:58

 

 

Исследование, проведённое экспертами корпорации CEDIA, затрагивает демографические аспекты. Согласно результатам этого научного труда, в ближайшие два десятилетия (2020-е – 2030-е) самой быстрорастущей возрастной группой (прогнозируемый темп роста – 30%) станут люди старше 65 лет.

 

Так, к 2030 году более 73 миллионов американцев окажутся старше 65 лет, а ещё через десять лет их будет уже более 80 миллионов; для сравнения, в 2020 году в стране было 56 миллионов граждан такого возраста. Выводы, к которым пришли аналитики, распространяются только на США, однако информация всё равно интересная и наводит на размышления…

 

Исследователи говорят о том, что разрабатываемые продукты и услуги, в том числе в сфере аудио-видео, должны быть ориентированы на широкий круг возрастных групп. До сих пор было принято считать, что зарабатывать деньги, создавая товары и услуги для пожилых людей, очень сложно или практически невозможно, поскольку потребители старшего возраста технологиями не интересуются и их не используют. Однако ситуация изменилась, и аналитики всё чаще высказывают следующее мнение: будущее за высокотехнологичными домашними системами, которые могут адаптироваться к потребностям всех членов семьи на любом этапе их жизни.

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