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Старина и современность Bang & Olufsen


28.05.2025 13:50

 

 

Bang & Olufsen вновь и вновь возвращается в собственную историю, возрождая старые модели и создавая на их базе новые. Одна из последних разработок – музыкальный комплект, состоящий из проигрывателя виниловых пластинок Beogram 3000, устройства «родом из 1980-х», и современной стереосистемы.

 

«Хорошо забытая старая» новинка получила название Beosystem 3000c и стриминговые возможности. Виниловый проигрыватель оснащён тангенциальным тонармом, полностью автоматическим. Дополняет комплект фирменная ультраширокополосная беспроводная активная стереосистема Beolab 8. Благодаря технологиям Powerlink и Wireless Powerlink её можно напрямую подключать к ТВ и другим устройствам.

 

Beosystem 3000c стала уже третьим продуктом в рамках программы Recreated Classics («Воскрешённая классика»). Многие части старых проигрывателей были изготовлены заново или тщательно отреставрированы. Beosystem 3000c оснащается панелью управления нового образца, поставляется в комплекте с пылезащитной крышкой и кабелями. Корпус отделан древесиной ореха в том же стиле, что и колонки. «С помощью Beosystem 3000c мы предлагаем нашим покупателям заново взглянуть на их коллекции виниловых пластинок и услышать старые мелодии именно в том качестве, в котором они когда-то были записаны». Всего будет изготовлено 100 таких комплектов по цене 30 тысяч долларов США каждый.

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