Starke Sound: профессиональный звук для дома

22.09.2021 07:00

Новинка в ассортименте Starke Sound – серия пассивных громкоговорителей P. Модели серии созданы для работы в паре с многоканальными усилителями A и AD. В ближайшие два месяца будут запущены в производство модели P7, P5, P3 и P3i, вслед за ними появятся усовершенствованные коаксиальные громкоговрители и пассивные сабвуферы.



Главные особенности колонок серии P: высокая чувствительность, мощность и реалистичное звучание. Уникальные высокочастотные динамики AMTHorn с рупорной нагрузкой обеспечивают высокий уровень звукового давления, необходимый для домашнего кинотеатра. Колонки предназначены для скрытого размещения за проекционным экраном, могут встраиваться в стены и потолки. АЧХ 40 Гц - 40 кГц. Рекомендуемая площадь помещения для их установки – от 46 до 465 квадратных метров.



Трёхполосная модель P7 с твитером AMTHorn, СЧ-динамиком 6,5” и 12-дюймовым басовиком рекомендована для оснащения больших кинозалов. P5 подходит для использования в качестве фронтальных каналов. P3 и P3i (для настенного монтажа) оптимальны для использовать в качестве основного динамика или surround-каналов в кинозалах с дистанцией проецирования до 9,7 м.