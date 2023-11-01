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Старое доброе радио


01.11.2023 19:47

 

 

И вновь ретро мотивы – на этот раз в ассортименте Loewe. Дизайнеры бренда обратили свои взоры в прошлое, чтобы создать портативное DAB+ радио – и отметить таким способом столетие первого фирменного радиоустройства, приёмника OE 333. С которого и началась история компании, основанной братьями Зигмундом и Дэвидом (Siegmund и David L. Loewe) и называвшейся тогда Radio Frequenz Gmbh.

 

Отсюда и название новинки: radio.frequency. Внутри небольшого корпуса – два широкополосных динамика и пассивный басовый излучатель, общей мощностью 28 Вт. Звук – точный, чистый, «хорошо сбитый». Устройство поддерживает стандарты вещания FM, DAB и DAB+, стриминговые функции, оснащено встроенным будильником.

 

На своего пращура (на третьем фото) новый Loewe radio.frequency совсем не похож; он больше напоминает радиоприёмники на несколько десятков лет помоложе… В центре передней панели располагается 66-миллиметровый жидкокристаллический дисплей; корпус обтянут акустически прозрачной тканью. Встроенный аккумулятор рассчитан на 14 часов работы без подзарядки.

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