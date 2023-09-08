Старое на новое: акция Marantz

08.09.2023 11:53

В честь своего 70-летия компания Marantz проводит юбилейную акцию (правда, только для жителей США): потребители могут обменять старые аудиокомпоненты на новую продукцию Marantz. Сделать это можно в течение 70 дней, вплоть до 9 ноября (акция стартовала 1 сентября).



Воспользоваться заманчивым предложением могут те, кто хочет обновить имеющийся комплект аудиооборудования. Принять участие в программе trade-in можно с любым имеющимся аудиоустройством, бывшим в употреблении (усилителем, ресивером, проигрывателем виниловых дисков и пр.), любой торговой марки (!) и в любом состоянии. Нужно принести такой аппарат дилеру Marantz (список размещён на сайте компании), где его осмотрят, протестируют и оценят. В итоге обладатель «поюзанного» устройства может получить кредит для приобретения нового усилителя или ресивера Marantz (до 20% стоимости).



Перечень компонентов Marantz (категории «аудио» или «домашний кинотеатр»), которые можно приобрести со скидкой, в обмен на старые устройства других брендов, включает AV ресиверы Cinema (серии 40, 50, 60, 70), предусилители/процессоры AV10, AV8805A и AV7706, усилители мощности AMP10 и MM8077, интегральники Model 30, Model 40N и PM10, плееры 30N и SA-10, а также виниловые проигрыватели TT15S1.



