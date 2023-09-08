ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Старое на новое: акция Marantz


08.09.2023 11:53

 

 

В честь своего 70-летия компания Marantz проводит юбилейную акцию (правда, только для жителей США): потребители могут обменять старые аудиокомпоненты на новую продукцию Marantz. Сделать это можно в течение 70 дней, вплоть до 9 ноября (акция стартовала 1 сентября).

 

Воспользоваться заманчивым предложением могут те, кто хочет обновить имеющийся комплект аудиооборудования. Принять участие в программе trade-in можно с любым имеющимся аудиоустройством, бывшим в употреблении (усилителем, ресивером, проигрывателем виниловых дисков и пр.), любой торговой марки (!) и в любом состоянии. Нужно принести такой аппарат дилеру Marantz (список размещён на сайте компании), где его осмотрят, протестируют и оценят. В итоге обладатель «поюзанного» устройства может получить кредит для приобретения нового усилителя или ресивера Marantz (до 20% стоимости).

 

Перечень компонентов Marantz (категории «аудио» или «домашний кинотеатр»), которые можно приобрести со скидкой, в обмен на старые устройства других брендов, включает AV ресиверы Cinema (серии 40, 50, 60, 70), предусилители/процессоры AV10, AV8805A и AV7706, усилители мощности AMP10 и MM8077, интегральники Model 30, Model 40N и PM10, плееры 30N и SA-10, а также виниловые проигрыватели TT15S1.

Связанные новости:
 За «юбилейным» Magnat – в Санкт-Петербург - 28.08.2023 11:33
 Легендарный Linn Sondek LP12 – в авторской версии Джони Айва - 26.07.2023 15:53
 NAIT 50: NAIM’у – пятьдесят! - 22.05.2023 12:08
 Золотой юбилей: QED Golden Anniversary XT - 11.05.2023 12:02
 Marantz: у CD есть будущее - 19.05.2022 10:11
 Denon и Marantz: проблема с чипом HDMI 2.1 решена - 18.08.2021 10:04
 13.2-канальный Marantz AV8805A - 28.05.2021 13:16
 Беспроводные наушники: trade-in в «Связном» - 29.07.2020 12:34
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007