«Старшенькая» в Phaze Audio


04.05.2026 14:28

 

 

Компания Phaze Audio анонсировала новинку – устройство под названием Julia, которое является более продвинутой версией фирменного проигрывателя виниловых пластинок Adelle.

 

И Julia, и Adelle – не просто «вертушка», но акустическое решение, в котором объединены источник звука и встроенная аудиосистема производства Jamo. В Phaze Audio оба устройства относят к товарной категории электрофонов. «Старшая сестра» Julia отличается от «младшей» Adelle мощностью АС и наличием встроенного 50-ваттного сабвуфера. Другие отличия: корпус, отделанный кожей, тяжёлый акриловый диск с подсветкой, предустановленные карбоновый тонарм и головка звукоснимателя Ortofon OM5. Bluetooth-приемник – с поддержкой кодека AptX. 

 

Фонокорректор в Julia отключаемый, настройки противовеса тонарма и антискейтинга уже сделаны, поэтому электрофон можно начинать слушать сразу после того, как он установлен – дополнительная настройка не требуется. Производитель даёт на устройство трёхлетнюю гарантию.

