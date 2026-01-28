ВХОД НА САЙТ

Статусная акустика: ATALANTE Grande Réserve


28.01.2026 15:00

 

 

Эксклюзив выпустила компания Revival Audio: акустические системы ATALANTE Grande Réserve – флагман модельного ряда французского бренда, всего будет произведено 300 пар таких колонок.   

 

Титул Grande Réserve маркетологи Revival Audio позаимствовали у энологов – его удостаиваются только самые редкие и качественные французские коньяки и шампанские вина. Базой для ATALANTE Grande Réserve послужили громкоговорители ATALANTE 7 Évo. Раритетная новинка, как утверждается в пресс-релизе – это новый эталон в категории компактных акустических систем High End класса. Основные характеристики Revival Audio ATALANTE Grande Réserve: трёхполосный громкоговоритель с частотным диапазоном от 26 Гц до 24 кГц (-6 дБ) и чувствительностью 89 дБ. Рекомендуемая мощность усилителя: 30-200 Вт. 

 

Колонки оснащаются твитером и среднечастотником RASC Évo нового поколения с усовершенствованной запатентованной технологией ARID (благодаря её применению поглощается до 96% внутренних резонансов) и кастомным 12-дюймовым басовым драйвером BSC с увеличенным ходом диффузора и усиленной магнитной системой. Инновационная многослойная фронтальная панель StrataBaffle сделана из древесины дуба – она уменьшает резонансы благодаря повышенной жёсткости. Сигнальный тракт собран вручную с использованием премиальных компонентов Mundorf, WBT и Van den Hul. Производитель обещает «плотный глубокий бас, кристальную проработку деталей, объёмную звуковую сцену и живую, непринуждённую подачу музыки». Отделка корпусов Revival Audio ATALANTE Grande Réserve, выполненных в ретро стиле – Smoked Oak (тонированный дуб). Специально для этих акустических систем была разработана дубовая деревянная стойка. Каждая пара колонок пронумерована. Размеры одной АС (со стойкой): 1176 x 420 x 355 мм, вес: 46,1 кг.

