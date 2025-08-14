Статусный звук

14.08.2025 10:24

Компания Sonus faber представила новую акустическую систему, разработанную в коллаборации с производителем люксовых автомобилей Lamborghini.



Il Cremonese Ex3me Automobili Lamborghini Edition – выпущенная ограниченной партией версия фирменных громкоговорителей, подчёркивающая статус их будущих владельцев и демонстрирующая высочайшее мастерство инженеров и конструкторов обеих компаний, широко известных во всём мире. Sonus faber – признанные эксперты в звуке, Lamborghini – в скорости. Две итальянские компании, с их авторским подходом к дизайну, создали новый люксовый продукт для любителей показной роскоши. За которой стоит высочайшее качество.



Il Cremonese Ex3me Automobili Lamborghini Edition – экстраординарная аудиосистема, которую смогут купить лишь пятьдесят человек во всём мире. Она доступна в пяти эксклюзивных фирменных цветах Lamborghini. Применённые акустические решения – те же, что и в базовой версии АС. Корпуса – пятигранные типа full para-aperiodic vented box, с отделкой, вызывающей прямые ассоциации с обликом спорт-каров. Основные характеристики 3,5-полосных громкоговорителей: АЧХ 25 Гц – 35 кГц, чувствительность 92 дБ SPL, номинальный импеданс 4 Ом. Размер колонки (ВхШхГ): 1450 x 490 x 636 мм.



