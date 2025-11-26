Steinway Lyngdorf: новая прошивка для фирменных процессоров

26.11.2025 01:49

Компания Steinway Lyngdorf выпустила обновление фирменного ПО для всех кинотеатральных многоканальных процессоров, выпускаемой под торговыми марками Lyngdorf Audio и Steinway & Sons.



После обновления прошивки к поддержке Tidal Connect с Dolby Atmos Music, Spotify Connect, Apple AirPlay 2 и интеграции Roon Ready добавилась поддержка Qobuz Connect и мультиканального стриминга файлов высокого разрешения Pure Audio. Теперь у владельцев процессоров Lyngdorf Audio и Steinway & Sons есть доступ к полному каталогу Hi-Res музыки самых разных жанров.



Одно из главных усовершенствований – поддержка Pure Audio Streaming, первого в мире сервиса потоковой передачи иммерсивного несжатого, без потерь, аудио. Ещё одно новшество: процессоры Lyngdorf MP-40 2.1 и Steinway & Sons P100 2.1 будут поддерживать функцию Auto Lipsync; с некоторых пор она реализована во всех моделях оснащённых HDMI 2.1.