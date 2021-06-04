Stenheim: образцовая Швейцария

04.06.2021 21:00

Производитель акустических систем из Швейцарии Stenheim представил новую модель громкоговорителей, Reference Ultime Two.



Колонки меньше своих старших «собратьев» (1,53 м х 0,37 м x 0,5 м), но их корпуса также сделаны из алюминия; внутри каждого громкоговорителя – шесть независимых акустических камер. Твитер (25 мм) и два среднечастотника (6,5”) – такие же, как в других моделях серии Reference, они установлены по принципу д’Апполито: твитер располагается между симметрично расположенными мидбасами. А вот пара 12-дюймовых вуферов – полностью новой конструкции, специально разработанные для установки в более компактные корпуса. Два порта фазоинвертора расположены на задней панели колонки.

Ultime Two – единственная пассивная модель из всей линейки Reference. Предусмотрена возможность би-ампинга. АЧХ системы: 25 Гц – 35 кГц; чувствительность 95 дБ; импеданс 4 Ом. Розничная цена за пару «двоечек» составляет 150 тысяч долларов США.